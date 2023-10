Ex-Freeski-Star Elias Ambühl: «Events wie das Big Air schaffen Nähe»

Er ist vierfacher Medaillengewinner an den populären X-Games in Aspen. Nahm 2014 und 2018 an den Olympischen Spielen teil. Und feierte im November 2017 seinen einzigen Weltcupsieg. Elias Ambühl gilt in der Schweizer Freeski-Szene als Pionier. Seit seinem Rücktritt vom Spitzensport ist der Mann aus dem bündnerischen Masein Helikopterpilot, Barinhaber – und verfolgt als TV-Experte die Freeski-Szene noch immer sehr genau. Am Freitag steht der 31-Jährige für SRF hinter der Kamera.