Ein Hauch Hawaii und ein Insta-Star – die Bündner am Big Air im Kurzporträt

Andri Ragettli

Der Flimser ist der Shootingstar in der Freeski-Szene. Gerade bei Heimevents wie in Chur ist der Geräusch- und Kreischpegel entsprechend hoch. Im Big Air stehen drei Medaillen an den X-Games (davon eine goldene) in Ragettlis Palmares. Hinzu kommt der Sieg in der Weltcup-Big-Air-Wertung 2019. In Chur klassierte sich der 25-Jährige in der vergangenen Saison auf Rang 4. Was du noch nicht wusstest: Ragettli hat auf Instagram über 632 000 Followerinnen und Follower. Das sind über doppelt so viele wie Ski-Star Marco Odermatt.