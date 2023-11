Neuer Job für Selina Gasparin: Bündnerin wird neue Cheftrainerin im Nachwuchs

Selina Gasparin wird neue Biathlon-Nachwuchsverantwortliche bei Swiss-Ski. Dies gibt der Verband am Mittwoch bekannt. Die ehemalige Spitzenathletin, die 2022 ihren Rücktritt gegeben hatte, wird das Amt per 1. Februar 2024 antreten und unterstützt in ihrer neuen Funktion Disziplinenchef Lukas Keel betreffend Entwicklung der Sportart. Weiter obliegt ihr unter anderem die Planung der Leistungswege des hiesigen Biathlon-Nachwuchses, die Führung und Koordination der Trainingseinsätze des Trainer-Teams auf Stufe C-Kader und Kandidatengruppe sowie die Koordination der Zusammenarbeit der Sportschulen und der Regionalverbände. «Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Selina und bin überzeugt, dass wir dank ihrer Erfahrung weitere wichtige Entwicklungsschritte in Angriff nehmen können», wird Disziplinenchef Keel in einer Mitteilung zitiert.

Gasparin folgt auf Hartwig Birrer, der pensioniert wird. «Ich bin mir der grossen Verantwortung und Herausforderung bewusst und freue mich sehr, tatkräftig an der Weiterentwicklung des Schweizer Biathlonsports mitwirken zu dürfen», so Gasparin. «Ich werde mein Knowhow und mein Netzwerk bestmöglich einbringen, damit wir mittelfristig möglichst viele junge Biathletinnen und Biathleten an die Kaderstufen von Swiss-Ski heranführen können.»

Beeindruckende Erfolge

Die 39-jährige Bündnerin, die für Swiss-Ski derzeit als U18-Talent-Developer tätig ist, zeichnete als Athletin für einige Meilensteine im Schweizer Schneesport verantwortlich. In der Saison 2013/14 sorgte sie mit ihren Siegen in den Sprints von Hochfilzen und Le Grand-Bornand für die ersten Schweizer Biathlon-Weltcup-Siege überhaupt. Zwei Monate später feierte die Bündnerin den grössten Erfolg ihrer Karriere, als sie an den Olympischen Spielen in Sotschi im Einzel über 15 km ohne Schiessfehler blieb und mit Silber die erste (und bislang einzige) Olympiamedaille für die Schweiz im Biathlon gewann. Insgesamt stehen für sie vier Podestklassierungen in Weltcup-Einzelrennen zu Buche. Zudem war die 39-Jährige Mitglied jenes Schweizer Quartetts, welches in der Saison 2019/20 die ersten drei Weltcup-Podestplätze einer Schweizer Frauen-Staffel herauslaufen konnte.