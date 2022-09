Rückblick auf die acht Gesamtweltcupsiege von Nino Schurter

Julien Absalon stiehlt die Show

Auch im nächsten Jahr gab es kein Vorbeikommen am entfesselten Schurter, der sich gleich seinen zweiten Weltcup in Folge sicherte. Schurter hatte aber während seiner Karriere mit starker Konkurrenz zu kämpfen. Besonders mit dem Franzosen Julien Absalon lieferte er sich über Jahre packende Duelle. So auch im Jahre 2014, als der Franzose allen, auch Schurter, den Rang ablief. Hinter dem siebenmaligen Gesamtweltcup-Gewinner beendete Schurter die Saisons 2014, 2015 und 2016 auf Platz 2. Besonders das Jahr 2016 wird der achtfache Schweizer Meister im Cross Country aber trotzdem in guter Erinnerung behalten. In Rio de Janeiro gewinnt Schurter an den Olympischen Sommerspielen die Goldmedaille.