Der grosse Crash: Es war angerichtet für Nino Schurter. Am Heimweltcup in Lenzerheide steht der Bündner an erster Stelle und ist kurz davor, Julien Absalon als alleinigen Rekord-Weltcupsieger zu überflügeln. Doch kurz vor dem Ziel stürzen Mathias Flückiger und Schurter in einem Zweikampf, der die Presse noch einige Tage beschäftigt. Schurter wird Vierter, Flückiger gelingt noch knapp den Sprung aufs Podest.

Bild Keystone