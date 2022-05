Mit rhythmischer Gymnastik gegen das Kriegstrauma

Die Turnhalle Vial in Domat/Ems ist mit einer speziellen, beigen Turnmatte ausgelegt. Für die Journalisten heisst das also: Schuhe ausziehen. In Socken und mit grossem Staunen dürfen sie nun das Training des Vereins «Rhythmische Gymnastik Domat/Ems», kurz RG Ems, beobachten.