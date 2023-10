Experte über Grossevents in Graubünden: «Sport alleine bringt nichts»

Das Big Air in Chur mit den weltbesten Freestylerinnen und Freestylern macht am kommenden Wochenende den Anfang. Ab Anfang Dezember findet quasi wöchentlich ein internationaler Wintersport-Grossanlass in Graubünden statt. Von Ski-Weltcup bis Spengler Cup. Von Skicross- bis Snowboard-Weltcup. Mit dem Biathlon-Weltcup in Lenzerheide Mitte Dezember und dem Weltcup der Alpin Snowboarder in Davos kurz vor Weihnachten stehen zwei neue Grossevents im sonst schon dichten Veranstaltungskalender.