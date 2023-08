Handball-Leckerbissen in Chur: Tickets für den Supercup zu gewinnen

Chur wird am 20. August zur Handball-Hochburg. Im umgebauten Eisstadion in der Oberen Au findet erstmals überhaupt der Supercup in der Bündner Hauptstadt statt. Dabei kommts zum grossen Stelldichein zwischen Meister und Cupsieger vor dem Saisonstart. Stars wie der mehrfache Bundesliga-MVP Andy Schmid geben sich die Ehre. Das Programm:

14.30 Uhr, Final Frauen: LC Brühl – Spono Eagles

17.30 Uhr, Final Männer: Kadetten Schaffhausen – HC Kriens-Luzern

Du willst live dabei sein, wenn der Supercup nach Chur kommt? Wir verlosen 10 mal 2 Tickets für den Event. Alles was du tun musst: Das untenstehende Formular ausfüllen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt und können ihre Tickets am Matchtag an der Tageskasse abholen.