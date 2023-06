Nina Zoller holt an den Trailrunning-Weltmeisterschaften Silber

Nina Zoller hat mit dem Schweizer Team bei Trailrunning-Weltmeisterschaften in Innsbruck und Stubai eine Silbermedaille geholt. Die 36-Jährige im Dienste des BTV Chur komplettierte als entscheidende dritte Läuferin nach 5:39:32 Stunden Laufzeit und 45,2 Kilometern das Team mit Judith Wyder und Theres Leboeuf. Für Zoller war es nach dem Nations-Cup in Chiavenna im Herbst 2021 der zweite Einsatz im Nationaltrikot von Swiss Athletics.

Vom Start in Innsbruck führte der Trailmarathon mit 3132 Höhenmetern zunächst in die Nordkette und nach einer Flachpassage durch das Inntal dann via Kalkkögel nach Neustift im Stubaital. «Ich wusste im Vorfeld gar nicht, was mich erwartet – aber es war einfach grossartig, ein solches Rennen mit solcher Konkurrenz für die Schweiz zu laufen», so Zoller.