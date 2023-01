Waltert steht nach hartem Kampf in der zweiten Runde

Simona Waltert hat ein grosses Ziel. In Melbourne will sich die Bündner Weltnummer 125 erstmals für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifizieren. Die erste von drei Hürden hat sie in der Nacht auf Dienstag genommen. In der ersten Runde der Qualifikation schlug sie die Belgierin Greet Minnen.

Die Weltnummer 223 leistete der Schweizerin aber harte Gegenwehr. Die ersten beiden Sätze gingen ins Tiebreak. In der ersten Zusatzentscheidung behielt die Aussenseiterin mit 8:6 die Oberhand, im zweiten Anlauf gewann dann Waltert - nachdem sie im Tiebreak noch mit 2:4 in Rückstand geraten war. Danach war die Luft bei Minnen draussen. Im Entscheidungssatz machte Waltert kurzen Prozess und verwertete ihren ersten Matchball zum 6:1.

Damit fehlen der in der Qualifikation an Nummer 20 gesetzten Churerin noch zwei Siege, um als eine von 16 Spielerinnen den Einzug ins Hauptfeld des ersten Grand Slams des Jahres zu schaffen. In der zweiten Quali-Runde trifft Waltert auf die Australierin Astra Sharma (WTA 233).