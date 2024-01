Spektakel-Match und grosse Wende: Waltert übersteht zweite Qualirunde an Australian Open

Das war ein hartes Stück Arbeit. Eine Stunde und 40 Minuten steht die Churerin Simona Waltert (WTA 166) in der zweiten Qualirunde für die Australian Open in Melbourne auf dem Platz. Dann ist der Dreisatzsieg gegen die in der Weltrangliste über 50 Positionen besser klassierte Spanierin Marina Bassols Ribera Tatsache. 2:6, 6:1, 6:3 gewinnt Waltert – und zieht damit in die letzte Qualirunde ein.

Doch der Reihe nach: Waltert erlebt bei ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Bassols Ribera einen Horrorstart, muss gleich zwei Mal ihren Aufschlag abgeben und liegt im ersten Satz früh mit 0:4 zurück. Nach einer halben Stunde ist der erste Durchgang weg.

Doch die Bündnerin schafft die Wende, breakt ihre Gegnerin zum Start des zweiten Satzes selbst zwei Mal – und gewinnt ihn souverän mit 6:1. Satz 3 ist dann ziemlich turbulent. Wieder nimmt Waltert Bassols Ribera zwei Mal den Aufschlag ab, ehe sie kurz vor der Ziellinie selbst ein Break hinnehmen muss. Nochmals eine spektakuläre Wende? Nein. Waltert breakt zum dritten Mal in diesem Durchgang. Und verwertet ihren ersten Matchball zum Sieg.

Wie schon im vergangenen Jahr steht die 23-Jährige damit in der dritten und letzten Qualirunde in Melbourne. Nach dem Scheitern im Vorjahr soll es nun mit der Hauptfeld-Premiere an den Australian Open klappen. Letzte Hürde: die Russin Anastasia Zakharova, aktuell die Nummer 191 der Welt. Während Waltert 2023 an den French Open und in Wimbledon erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers aufspielen durfte, wäre es für Zakharova eine Premiere. Übrigens: Waltert und Zakharova treffen erstmals auf der Tour aufeinander.