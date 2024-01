Australian Open: Waltert stürmt in zweite Qualirunde - und trifft jetzt auf Spanierin

Nach 58 Minuten ist der erste Arbeitstag von Simona Waltert (WTA 166) an den Australian Open bereits wieder zu Ende. 6:1, 6:1 gewinnt die Churerin zum Auftakt der Qualifikation gegen die Kroatin Petra Marcinko (WTA 174), dominiert die Partie dabei von A bis Z. Nachdem Marcinko im ersten Satz ihren ersten Aufschlag durchbringt, holt sich Waltert gleich sieben Games in Folge. Insgesamt nutzt die 23-Jährige fünf ihrer zehn Breakbälle. Während sie ihrer Gegnerin keine einzige Breakgelegenheit zulässt.

In der zweiten Qualirunde bekommt es Waltert nun mit Marina Bassols Ribera (WTA 110) zu tun. Die Spanierin gab in der Startrunde ebenfalls bloss zwei Games ab, ist auf dem Papier als Nummer 4 der Qualifikation zu favoritisieren. Es wird das erste Aufeinandertreffen überhaupt zwischen Waltert und ihrer ein Jahr älteren Widersacherin sein. Bassols Ribera wartet, anderes als Waltert, noch auf ihre Premiere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Sechs Mal blieb sie bislang in der Qualifikation hängen.

Waltert schaffte es im vergangenen Jahr bei den French Open und in Wimbledon erstmals ins Hauptfeld bei einem Major-Turnier. An den Australian Open klappte es in zwei Anläufen bislang noch nicht. Vor einem Jahr scheiterte die Bündnerin erst in der dritten und letzten Runde.