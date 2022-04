Strategin des Sports

Temporär ist Nora Willi an diesem eher kühlen Tag in ihre Heimat nach Chur zurückgekehrt. «Mehr als vier, fünf Mal im Jahr bin ich nicht hier», erklärt die 52-Jährige mit einem Lachen im Gesicht. Und ja, ihr Erscheinen in der Heimat hängt direkt mit geschäftlichen Dingen zusammen. Willi gehört dem Verwaltungsrat der ortsansässigen Firma ihrer Brüder an. Da gilt es die Strategie für die Zukunft festzulegen.