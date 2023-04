Welchen Wert hat der Sport?

Mit der zunehmenden Kommerzialisierung des Sports eröffnen sich Chancen, wie auch Probleme für Sportverbände, Sportvereine sowie Sportler und Sportlerinnen. Ein Gespräch mit Dominik Schwizer, Dozent an der FHGR in Sport Management, und Matteo Frey, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand in Sportethik an der Universität Luzern, über Werte, Sport und Kommerzialisierung.