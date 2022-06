Scuol startet mit einem Trail-Run

Jetzt hat auch Scuol sein Trail-Rennen. Am Samstag, 25. Juni, kommt es im Engadin zu dieser Premiere. Die Organisatoren sind sich sicher, dass der Alvetern-Ultratrail zum Piz Clünas das Highlight sein werde. 3200 Höhenmeter auf 54 Kilometer Länge sind die eindrücklichen Eckpunkte. Von Scuol, über Flöna, Vastur und Sent führt der Trail durch das wilde Val Sinestra zur Alp Prà San Flurin. Wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben, folgt dann ein erster Anstieg bis zur Fuorcla Champatsh auf 2730 Metern über Meer.