Churer Nachwuchsschwimmer lässt die Rekorde purzeln

Schneller ist ein Zwölfjähriger in der Schweiz nie geschwummen

Cangemi schwamm in Sursee in der Altersgruppe bis 15 Jahre. Sowohl über 100 Meter Brust als auch über 200 Meter Brust stellte er persönliche Bestzeiten auf der Langbahn auf. Seine Zeit von 2:44,27 Minuten ist sogar die schnellste, die in der Schweiz ein Zwölfjähriger je geschwommen ist.

Damit hält Cangemi nun sowohl auf der Kurz- als auch auf der Langbahn den Schweizer Rekord in seiner Altersklasse über die 200-Meter-Bruststrecke. Über vier weitere Stecken steht er in seiner Nachwuchsklasse in den Top Ten der ewigen Schweizer Bestenliste.