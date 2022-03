Schurter und Forster gewinnen 2. Etappe am Cape Epic im Sprint

Nach dem missglückten Auftakt im Prolog und dem fünften Platz in der ersten Etappe kommen die beiden Schweizer Nino Schurter und Lars Forster am Cape Epic langsam in Fahrt. Auf der längsten Etappe, die über 123 Kilometer und 2350 Höhenmeter führte, gewannen die beiden Schweizer das Rennen im Sprint hauchdünn vor dem Duo Matt Beers / Chris Blevins und Hans Becking / José Dias.

Da die gesamtführenden Andreas Seewald und Martin Stošek nur zehn Sekunden nach den Schweizern ins Ziel kamen, beträgt der Rückstand im Gesamtklassement noch immer über acht Minuten.

Die nächste Chance, um Boden auf die Führenden gutzumachen, haben Schurter und Forster bereits am Mittwoch. Die dritte Etappe geht über 101 Kilometer und 2250 Höhenmeter. (mor)