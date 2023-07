Staffelweltmeister Joey Hadorn: «Packte zu lange Hosen ein»

Die Geschichte ist einigermassen verrückt. Oder wie Joey Hadorn sagt: «Sie klingt schon ziemlich gut.» Am Sonntagmorgen erfuhr der Berner Oberländer, dass er als Ersatz für den verletzten Martin Hubmann im WM-Staffelrennen zum Einsatz kommt. Wenige Stunden später ist er Weltmeister. «Als es heute Morgen an der Zimmertür geklopft hatte, öffnete ich erst nicht. Erst beim zweiten Mal ging ich dann zur Tür», schildert Hadorn. Dort erfuhr er dann, er solle sofort zum Frühstück. «Es ging drunter und drüber», so der 26-Jährige.

Im Interview mit Sportredaktor Roman Michel spricht Joey Hadorn über seinen verrückten WM-Tag: