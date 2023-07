Martin Hubmann: Für die Heim-WM zog er nach Davos

Humor hat er. Auf die Frage, mit welchen Erwartungen er der Heim-WM der Orientierungsläufer in Flims/Laax entgegenblicke, antwortet Martin Hubmann in der offiziellen Pressemappe für die Schweizer Journalisten: «Die Erwartungen sind hoch an eine legendäre Abschlussparty nach dem letzten Rennen.» Natürlich, bloss zum Festen ist der sechsfache WM-Medaillengewinner in dieser Woche nicht an den Titelkämpfen in Flims/Laax. Das zeigt schon nur ein Blick auf Hubmanns Vorbereitung.