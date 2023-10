Olympia 2026 in St. Moritz? Gemeindepräsident sagt: «Wir sind bereit!»

Zwei Entscheidungen sind im Olympia-Poker um die Bob-, Skeleton-, und Rodelwettbewerbe nun gefallen. Es wird keinen Ersatz für die abgerissene Bobbahn in Cortina d’Ampezzo geben, und die 2011 stillgelegte Bahn in der Nähe von Turin wird nicht saniert. Was sich schon länger abgezeichnet hat, wurde nun von Giovanni Malago, dem Präsidenten des Organisationskomitees der in gut zwei Jahren stattfindenden Spiele, auf der jüngsten Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees in Mumbai in Indien bestätigt. Die Wettkämpfe im Eiskanal finden also nicht in Italien statt.