Neue Heimat für den Swiss Irontrail

Bei einem Besuch auf dem Newsportal des Swiss Irontrail stellt man fest, dass mit der grossen Kelle angerichtet wird. Ein einmaliges Trailerlebnis im Parc Ela, dem grössten Naturpark der Schweiz, wird angepriesen. Hinter dem neuen Anlass – gestartet wird am Samstag in Bivio über 44 Kilometer respektive Savognin in der Einsteigerkategorie über moderate 14 Kilometer – steckt einerseits ein örtliches Organisationskomitee, das den Anlass als Werbeinstrument für den heimischen Naturpark nutzen will.