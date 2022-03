Nackenschlag für Bündner Volleyball

Die ohnehin kleinen Hoffnungen auf den Klassenerhalt des VBC Chur in der 1. Liga der Männer wurden am 11. Februar faktisch beendet. Nach der 1:3-Niederlage in der direkten Auseinandersetzung mit der zweiten Mannschaft von Volero Zürich stand zu 99 Prozent fest, dass die Tabellenletzten Bündner ihren Kontrahenten aus Zürich nicht mehr vom neunten, zu einer Barrage gegen den Abstieg berechtigten vorletzten Rang der Gruppe D werden verdrängen können. Was danach kam, kann VBC-Trainer Andrea Zendralli indes immerhin ein wenig mit der ansonsten wenig erbaulichen Saison 2021/22 versöhnen.