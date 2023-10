Zu wenig Teilnehmende: Aus für Engadin Bike Giro

Mit dem Engadin Bike Giro muss nicht der erste grössere Mountainbike-Anlass in der Region nach bloss wenigen Jahren Existenz kapitulieren. Das prominenteste Beispiel in dieser Beziehung ist das Swiss Bike Masters im Prättigau. Der Anlass mit Start und Ziel in Küblis zog in seiner Blütezeit in den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts mehr als 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Nach einem massiv schwindenden Interesse verschwand der Anlass 2012 aus dem Kalender. Der 2002 iniziierte Nationalpark Bike Marathon im Engadin sowie das Etappenrennen Swiss Epic sind aktuell die prominentesten Mountainbike-Anlässe im Kanton.