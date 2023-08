Schockmoment beim Leaderduo: die Highlights der 3. Etappe des Swiss Epic

Dieser Tag hat es in sich. 58 Kilometer, total 2100 Meter Klettern müssen die Teilnehmenden des Swiss Epic am dritten Wettkampftag um St. Moritz zurücklegen. Dazu kommt ein ziemlich spektakulärer Rennverlauf. Casey South (SUI) und Jakob Dorigoni (ITA) vom Team Torpado Factory greifen früh an, können sich zwischenzeitlich absetzen – und werden dann von Wilier Pirelli um den Europameister Wout Alleman (BEL) und den Vorjahres Swiss Epic Sieger Daniel Geismayr (AUT) wieder gestellt.

Einen Schreckmoment erleben die Gesamtführenden vom Team Canyon Northwave, Marc Stutzmann (SUI) und Martin Stosek (CZE). Nach einem Platten muss der Tscheche seinen Hinterreifen wechseln. Hinter Geismayr und Alleman, die ihren ersten Sieg am diesjährigen Swiss Epic feiern, reicht es dennoch zu Rang 2. Damit bleibt im Gesamtklassement alles beim alten.

Bei den Frauen siegten erneut Vera Looser (NAM) und Kim le Court (MRI), gefolgt von den Vorjahressiegern Adelheid Morath und Bettina Janas aus Deutschland und auf Platz drei, Katazina Sosna (LTU) und Irina Lützelschwab (SUI).

Die vierte Etappe am Freitag führt das Feld von St. Moritz über den Scalettapass nach Davos.

Die Highlights der dritten Etappe im Video: