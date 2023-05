Nino Schurter zur Zukunft der Bike Revolution: «Wir wollen noch mehr»

Das Ziel der ÖKK Bike Revolution ist so ambitioniert wie auch klar. Nach dem Weltcup soll die im letzten Jahr lancierte Rennserie die zweite Kraft in der Mountainbikewelt werden. Zugpferd jener Serie, die am kommenden Wochenende in Chur zu Gast ist (siehe Artikel oben), ist Nino Schurter. Der Olympiasieger, Gesamtweltcupgewinner und zehnfache Weltmeister ist Mitorganisator des Events.