Hochspannung in Liechtenstein: Schurter trifft auf Flückiger

Doch auch Schurter, der 36-jährige Bündner, darf auf einen gelungenen Saisonstart zurückblicken. An der Seite von Teamkollege Andri Frischknecht beendete er das traditionsträchtige Cape Epic in Südafrika als Dritter auf dem Podest. Während fünf der acht Etappen lag das Schweizer Duo gar in Führung. Man darf also gespannt sein, wer der beiden Hochkaräter in Liechtenstein die Nase vorne haben wird.