Letzte Ausfahrt Zizers

Die Idee entstand spontan vor zwei Jahren, sagt Marco Casanova bei einem stolzen Rundgang übers Wettkampfgelände beim Schulhaus in Zizers. Und nun also sind sie da, die besten Nationalturner, und wetteifern vor Ort um den Schweizer Meistertitel in den diversen Kategorien. Rund 300 Athleten durften der OK-Präsident und sein Team begrüssen.