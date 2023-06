Mit Superstar Andy Schmid und Co: Supercupfinal kommt nach Chur

Aus dem Churer Eisstadion wird eine Handballarena. Am 20. August findet in der Bündner Hauptstadt der traditionelle Supercupfinal, das vorsaisonale Duell zwischen Meister und Cupsieger, der Handballer statt. Mit Superstars wie dem langjährigen Bundesligasöldner und künftigen Nationaltrainer Andy Schmid. Bei den Männern kommt es zur Reprise zwischen den Kadetten Schaffhausen und dem HC Kriens-Luzern, bei den Frauen steht der Klassiker LC Brühl gegen Spono Eagles auf dem Programm. Für die Partien wird in der Churer Eishalle extra ein Handball-Boden verlegt. Das Finalspiel der Frauen wird um 14.30 Uhr angepfiffen, jenes der Männer um 17.30 Uhr. Der Ticketverkauf startet am Freitag.

Die Wahl des Austragungsorts Chur ist nicht zufällig. Graubünden ist auf der Handball-Landkarte ein weisser Fleck. Derzeit gibt es im ganzen Kanton keinen einzigen lizenzierten Handballklub. «Genau an solche Orte wollen wir das attraktive Produkt Handball bringen und die Leute mit dem Handball-Fieber infizieren», lässt sich Delia Dünser, Leiterin Partizipation und Marktentwicklung beim Verband und selbst Bündnerin, in einer Medienmitteilung zitieren. Auch der Churer Stadtpräsident Urs Marti freut sich auf die Premiere: «Dass die Handball-Cracks hier Halt machen, ist mir eine grosse Freude. Chur gewinnt damit nicht nur einen neuen Sportanlass, sondern auch ein neues Publikum.»

Kinder trainieren mit Stars

Neben den beiden Partien findet ab 9.30 Uhr ein spezieller Kids Day statt, wo Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren Handballluft schnuppern können. Geplant ist ein Skills-Parcours und ein Softhandballturnier. Ausserdem gibt es eine Autogrammstunde mit den Handballstars. Neben einem kostenlosen Mittagessen erhalten die Kinder – zusammen mit einer Begleitperson – auch Zugang zu den Spielen am Nachmittag. Die Teilnahme ist gratis, das Anmeldefenster ist bis Ende Juli offen.