Frischer Elan beim TC Bonaduz

Dreimal tief durchatmen war angesagt bei den Interclub-Frauen des Tennisclub Bonaduz im vergangenen Juli. In extremis wurde in der Altersklasse 30 Plus in der Nationalliga A das Abstiegsspiel zu Hause gegen den Tennisclub Möhlin gewonnen. Nach vier Einzel respektive zwei Doppel stand es 3:3 und auch nach Sätzen ausgeglichen, worauf das erste, von den Bonaduzerinnen Manuela Pinchera/Sarah Hug Bernasocchi im Entscheidungssatz gewonnene Doppel entscheidend ins Gewicht fiel. Enger geht es also nicht. Somit war klar, dass dieser Tenniskrimi einer Analyse bedarf.