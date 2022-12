Als der EHC Chur den SC Bern in die Schranken wies

Der Besuch bei einem im Krankenhaus weilenden Kollegen bringt Reto Wäger an diesem Dezembertag für ein paar Stunden zurück in seine Heimat nach Chur. Viel ist er ansonsten nicht mehr anzutreffen in der Stadt, wo er einst ein historisches Stück Eishockeygeschichte mitschrieb. «Aber wenn ich hier bin, verbinde ich dies mit dem Besuch von einigen guten Freunden aus meiner Zeit im Eishockey», sagt der 69-jährige Rentner, der seit bald 50 Jahren seinen Lebensmittelpunkt in Kloten hat.