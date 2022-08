Cappellari folgt auf Kühne und wird neue Gravity-Nationaltrainerin

Ihre Nachfolgerin stammt ebenfalls aus dem Kanton Graubünden. Carina Cappellari gehörte bis zu ihrem Rücktritt Ende 2019 zur erweiterten Weltspitze im Downhill-Sport. In ihrer Freizeit setzt sie sich in Chur für die Förderung des Frauenradsports ein. «Carina kennt den Gravity-Sport, die Szene und unser System. Sie ist die perfekte Nachfolgerin von Alice», sagt Swiss-Cycling-Sportchef Patrick Müller in der Mitteilung.