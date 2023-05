Welcher Bündner Verein folgt auf den RMV Chur?

Ohne die Basisarbeit in den Vereinen ist eine spätere Karriere im Sport undenkbar. Deshalb zeichnet der Bündner Verband für Sport (BVS) am Freitag, 2. Juni an seiner Sportnacht auch in diesem Jahr einen Verein aus, der ein besonders grosses Engagement betreibt. Nominiert wurden der Skiclub Glaris Rinerhorn, der Eisenbahner Sportverein (ESV) Chur sowie Valposchiavo Calcio. Letzter Sieger war der Rad- und Mountainbikeverein Chur. Der Preis wird von einer Fachjury vergeben.