Auf der ungemähten Wiese

Wenn sich Jürg Capol auf der Roland Arena in Lantsch/Lenz an seinem neuen Arbeitsort ein wenig umsieht, wird sein Hauptproblem sofort sichtbar. Das Areal ist eigentlich für einen Grossanlass wie die 2025 vor Ort geplanten Biathlon-Weltmeisterschaften mit rund 25 000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag plus einem riesigen Begleittross an Personen und Technik schlicht zu klein. «Ja, die engen Platzverhältnisse vor Ort sind meine Baustelle Nummer 1», bestätigt der 57-Jährige.