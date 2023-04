Heimspiel gegen Thun: Wir übertragen die Broncos live

Die Calanda Broncos wollen den Titel zurück. Zwischen 2009 und 2021 ging die Schweizer Meisterschaft der American Footballer zehn Mal nach Chur. Im vergangenen Jahr aber verloren die Broncos das Finalspiel gegen Bern.

Der Auftakt ins Jahr der Wiedergutmachung ist gelungen. Die Broncos stehen in der Liga noch ohne Niederlage da. Am 21. Mai (ab 14.30 Uhr) kommt es in der Oberen Au in Chur zum grossen Härtetest gegen die Thun Tigers. Die Berner Oberländer werden von Experten als stärkster Widersacher in dieser Saison eingeschätzt.

Auf dieser Seite übertragen wir die Partie am Auffahrtssonntag live im Stream – mit dem Kommentar von unserem American-Football-Experten Claudio Sidler.