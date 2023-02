Erik Rageths langer Weg zurück

Erik Rageth atmet schwer, als er die beiden Hanteln in die Höhe stemmt. Der Blick ist konzentriert, der Körper angespannt. «Einmal noch», presst er zwischen den Lippen hervor und drückt die beiden Gewichte gen Himmel. Der kräftige Runningback der Calanda Broncos hält sich in der Saisonpause in einem Fitnesscenter nahe seinem Wohnort in Domat/Ems fit, mehrmals pro Woche ist er normalerweise hier Stammkunde. Das Krafttraining hat der American-Football-Spieler die letzten Tage aber etwas vernachlässigt.