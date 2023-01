Eine Büffelherde will in den Super Bowl

Einmal noch hebt Jason Sanders den Kopf, um sein Ziel anzuvisieren, dann läuft er an. 50 Yards entfernt, also ungefähr 45 Meter, stehen die siegbringenden Torpfosten, durch die der Kicker der Miami Dolphins den Football mit seinem Fuss befördern muss. Die Publikum im Hard-Rock-Stadion von Miami halten den Atem an, als das lederne Ei in hohem Bogen zwischen den gelben Pfosten ins Netz fliegt.