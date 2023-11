Norbert Waser und der «Bündner Sport»: Geknipst, als es dem Schlittler den Hut lupfte

Als Redaktionsleiter des «Bündner Sport» besuchte Norbert Waser (Bild) in den 1980er- und 1990er-Jahren viele Veranstaltungen, die es ansonsten nicht in eine Zeitung geschafft hätten. Dafür setzte er sich jeweils in seinen «Döschwo», der hinten mit «Sportli» beschriftet war. «So kam ich zu meinem Spitznamen, ‹Sportli›», sagt Waser und lacht.