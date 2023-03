Kälin für EM-Final qualifiziert

Mit einem Riesensatz hat sich die Bündner Athletin Annik Kälin in der Qualifikation der Weitspringerinnen für den Final vom Sonntag qualifiziert. Die EM-Dritte im Siebenkampf, die sich in dieser Hallensaison auf den Weitsprung konzentriert, stieg mit 6,50 m auf überzeugende Weise in den Wettkampf ein, wie Swiss Athletics auf seiner Website schreibt. Im zweiten Versuch sprang die Bündnerin 6,70 m weit und qualifizierte sich für den Final vom Sonntag. Mit dieser Weite verfehlte sie den bisherigen Schweizer Rekord nur knapp.