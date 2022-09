Kälin, Sutter und Reais trainieren den Bündner Leichtathletik-Nachwuchs

Nach dem Gewinn der EM-Bronzemedaille im Siebenkampf in München Mitte August startet Annik Kälin am Donnerstagabend bei Weltklasse Zürich in der Disziplin Weitsprung. Freitagabend gilt ihre Aufmerksamkeit dann ganz dem Bündner Leichtathletik- Nachwuchs, wie der BTV Chur in einer Medienmitteilung vermeldet. Auf der Sportanlage Sand in Chur trainiert Kälin gemeinsam mit Sprinter William Reais und Kugelstösser Fabio Sutter rund 40 Kinder und Jugendliche. Diese haben sich die Teilnahme an diesem speziellen Training mit Siegen an der Lauf-Parade im vergangenen Juni verdient.