Tore fürs Studium

Angesprochen auf die Vorzüge des Sportsystems in den Vereinigten Staaten von Amerika verändern sich die Gesichtszüge von Rion Klaas zum Positiven. «Einfach toll, was ich hier alles vorgefunden habe. Von der Mentaltrainerin bis zur Physiotherapeutin gibt es alles, was es braucht. Ich fühle mich umsorgt wie ein Fussballprofi». Klaas meldet sich per Videocall aus den USA. Er tut dies aus seinem Domizil in Danville, Virginia, an der Ostküste. Das tönt definitiv mehr nach Provinz und weniger nach pulsierender US-Metropole – und so ist es auch.