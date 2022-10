Schneider sucht Nachfolger

Wenn Tino Schneider in diesen Tagen als Gast an den Heimspielen von Chur 97 im Provisorium Obere Au weilt, tut er dies mit gemischten Gefühlen. «Ich erlebe aktuell meine schönste Zeit als Präsident von Chur 97», sagt der 31-Jährige mit einem Lachen im Gesicht. Und doch ist es eine Freude auf Zeit – zumindest in verantwortlicher Funktion. Zum Jahresende wird der frühere Torhüter des Stadtklubs sein Amt vorzeitig zur Verfügung stellen. Freiwillig oder gar von langer Hand geplant ist der Schritt nicht.