Mit höchsten Ambitionen

Angesprochen auf die vergangene Spielzeit in der Promotion League redet Simon Rohrbach nicht lange um den heissen Brei herum. «Es war eine total verkorkste Saison», erklärt der Captain des FC Rapperswil-Jona. Mit hohen Ambitionen gestartet, landete die Equipe früh im Niemandsland der Tabelle. «Die 0:4-Auftaktklatsche bei Breitenrain war irgendwie sinnbildlich für den weiteren Verlauf. Wir starteten voller Elan in die neue Saison und bekamen sogleich einen empfindlichen Dämpfer in unseren Bemühungen verpasst», sagt Rohrbach. Am Ende ging es bloss noch um Schadensbegrenzung.