Eine Qualifikation mit vielen Fragezeichen

Da war er wieder, dieser eine Moment. Die 60. Minute des Spiels Schweiz gegen den Kosovo war noch nicht angebrochen, als die Gäste im Basler St. Jakobpark einen Freistoss scharf in den Schweizer Strafraum schlagen. Männer in roten und weissen Trikots drängeln sich um den Elfmeterpunkt und steigen dann gleichzeitig in die Höhe.