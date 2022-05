«Ich habe eine sehr klare Vorstellung»

In einer Woche gibt Nationaltrainer Murat Yakin in Zürich das Kader für die vier Länderspiele im Rahmen der Nations League im Juni gegen Tschechien (2. Juni in Prag), Portugal (5. Juni in Lissabon), Spanien und Portugal (9. und 12. Juni in Genf) bekannt. Vorbereiten wird sich das Nationalteam ab dem 26. Mai in Bad Ragaz. Am Samstag, 28. Mai, ist dabei auch ein Training mit Zuschauern geplant. Im exklusiven Gespräch erzählt Yakin, warum er sich für Bad Ragaz als Trainingsort entschieden hat und wie er sein Team auf die WM-Endrunde vorbereiten wird.