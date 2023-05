Viel Abstiegsdrama im 3.-Liga-Fussball

Fünf Partien sind noch zu absolvieren in der 3.-Liga-Fussballmeisterschaft. Während Valposchiavo Calcio und Schluein Ilanz um den Gruppensieg kämpfen, spitzt sich die Lage im Tabellenkeller für die vier anderen Bündner Vereine Ems II, Landquart, Thusis/Cazis und Trun/Rabius zu. Im Kampf gegen Buchs II machen sie mindestens einen Absteiger in die 4. Liga untereinander aus. Je nach Konstellation in den höheren Spielklassen kann es einen zweiten Verein erwischen. Sämtliche involvierten Klubs sind innerhalb von drei Punkten klassiert.