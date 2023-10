Unerwarteter Aufwärtstrend: Chur 97 läuft den Sorgen davon

Ausgeglichen ist sie in vielerlei Hinsicht, die Bilanz von Chur 97 nach elf der neu 15 Hinrundenpartien in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft. Vier Siegen stehen bei drei Unentschieden ebenso vier Niederlagen gegenüber (21:22 Tore). Angesichts der Ereignisse in der kurzen Zwischensaison ist dieses Zwischenzeugnis im Provisorium Obere Au aller Ehren wert. Rückblende: Massive finanzielle Sorgen hatten es unmöglich gemacht, neues Personal nach Chur zu locken.