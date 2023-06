Mate Lekishvili wird neuer Trainer des FC Landquart

Der FC Landquart steckt in der 3. Liga in einer misslichen Lage am Tabellenende. Er muss in der letzten Runde am Sonntag auswärts beim CB Trun/Rabius zwingend gewinnen um den drohenden Abstieg in die 4. Liga, der erste seit 2015, im Idealfall noch abzuwenden. Der Verein ist jedoch auch auch Schützenhilfe des vorzeitig als Gruppensieger und Aufsteiger in die 2. Liga regional feststehenden Valposchiavo Calcio gegen Buchs II angewiesen.

Landquart hat den neuen Trainer gefunden

Schon vor Abschluss der Meisterschaft klärte Landquart derweil die Trainerfrage für die kommende Saison. Mate Lekishvili wird Nachfolger des nach bloss einer Saison auf dem Sportplatz Ried demissionierenden Alessandro Giacomelli. Der seit Jahren in Graubünden wohnhafte gebürtige Georgier Lekishvili, ehemaliger Abwehrspieler bei der US Schluein Ilanz und dem FC Ems, trainierte von 2020 bis zu seiner Freistellung im Oktober 2021 Schluein Ilanz in der 2. Liga regional. Zuletzt war er beim FC Ems in der 2. Liga regional Assistent von Cheftrainer Walter Frizzoni.