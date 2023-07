Kurz vor WM: Livia Peng wechselt in die deutsche Bundesliga

Da die Leihe zu Levante befristet war, hätte Peng nach der WM zu Häcken, wo sie einen längerfristigen Vertrag besitzt, zurückkehren sollen. Bereits vor wenigen Wochen kündigte sie allerdings an, dass ein Verbleib in Schweden eher unrealistisch sei. Auch in der neuen Saison hätte Peng wohl ein Platz auf der Ersatzbank gedroht.

In Bundesliga etabliert

Nun will sich Peng in Deutschland etablieren. Werder Bremen spielt seit 2020 wieder in der Bundesliga, der höchsten Liga des Landes. In der vergangenen Saison klassierten sich die Norddeutschen auf Rang 8, die bislang beste Klassierung in der Vereinsgeschichte.