In engerer Auswahl: Siedelt der Schweizer Fussballverband nach Chur um?

Eine neue zentrale Geschäftsstelle, Schulungsräume und ein umfassendes Zentrum für die Schweizer Nationalmannschaften jeglicher Altersstufen und Geschlechter: Die Pläne, die der Schweizer Fussballverband (SFV) für ein neues «Home of Football» hat, sind gross. 35 bis 40 Millionen Franken will der SFV in das Projekt investieren, das im Jahr 2027 fertiggestellt sein soll. Wie Präsident Dominique Blanc in einem Beitrag im «Sportpanorama» sagt, sei die Schweiz eine von neun Nationen in Europa, die noch über kein solches Zentrum verfügen.