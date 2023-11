Ihre Karriere war ein «​​​​​​​steiniges Märchen»​​​​​​​: Nationalgoalie Seraina Friedli tritt zurück

Seraina Friedli muss kurz überlegen. «Vom Engadin ins Nationalteam – irgendwie ist das schon ein Märchen», sagt sie dann. «Ein Märchen aber, das immer wieder steinig war.» Wie würde also ein Filmtitel über ihre Karriere lauten? Nochmals eine kurze Pause. «Ein steiniges Märchen.» Das nun zu Ende ist. Die Goalie aus La Punt-Chamues-ch hat am Montag ihren Rücktritt bekanntgegeben. Per sofort. «Ich spürte, dass mein Feuer nicht mehr so brennt wie auch schon. Dass ich den Fussball nicht mehr so geniessen kann», so Friedli.